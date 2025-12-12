Heidenheim: Rauch in Schulbus - 15 Kinder leicht verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Durch Rauch in einem Schulbus sind in Heidenheim an der Brenz 15 Schüler leicht verletzt worden. Mehrere von ihnen seien in Krankenhäuser gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Wie viele genau, war zunächst unklar. Die verletzten Schülerinnen und Schüler klagten den Angaben nach vor allem über Atemwegsbeschwerden und Schwindel.

Der Bus sollte die rund 40 Fünftklässler demnach zum Sportunterricht bringen, als gegen 10.45 Uhr plötzlich Rauch durchs Fahrzeug zog. Als Ursache vermutete die Polizei einen Defekt an der Batterie des Gelenkbusses.