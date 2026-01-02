Heidenheim leiht Linksverteidiger von Hoffenheim aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der abstiegsbedrohte 1. FC Heidenheim hat unmittelbar vor dem Trainingsauftakt einen Außenverteidiger von Bundesliga-Konkurrent TSG Hoffenheim dazugeholt. Hennes Behrens wechselt auf Leihbasis bis zum Ende dieser Saison zum Tabellenvorletzten, wie der Club mitteilte. Eine Kaufoption soll Medienberichten zufolge nicht bestehen.

In Heidenheim ist der 20-Jährige als Alternative zum langzeitverletzten Leart Paqarada eingeplant. Nun gebe es »zusätzliche Qualität auf der linken Seite«, sagte Heidenheims Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald. »Mit der Leihe ist es uns gelungen, die Lücke zu schließen.«

Behrens absolvierte bislang zwei Einsätze bei den Profis in der ersten Mannschaft der TSG. In dieser Spielzeit lief er viermal für das Drittliga-Team der Hoffenheimer auf, ehe er sich einen Muskelfaserriss zuzog. »Diese Leihe kommt jetzt genau richtig«, sagte Hoffenheims Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker.