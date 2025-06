Heidenheim fährt zweimal ins Trainingslager

Der 1. FC Heidenheim um Trainer Frank Schmidt startet am 1. Juli in die Saisonvorbereitung.

Trainer Frank Schmidt startet mit den Profis des 1. FC Heidenheim am 1. Juli in die Vorbereitung auf die dritte Saison in der Fußball-Bundesliga. Nach der üblichen Leistungsdiagnostik steht das erste öffentliche Training der Mannschaft am 5. Juli an.

Um für die Spielzeit 2025/26 optimal gewappnet zu sein, bezieht das Team gleich zweimal ein Trainingslager. Vom 11. Juli bis 19. Juli geht es zunächst nach Natz/Schabs in Südtirol. Das zweite Trainingslager ist vom 30. Juli bis 3. August in Österreich geplant. Das erste Pflichtspiel steht in der ersten Runde des DFB-Pokals (15.-18. August) an. Die Bundesligasaison beginnt eine Woche später (22.-24. August).