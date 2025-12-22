Heidenheim: Aufholjagd nach Horrorjahr?

Bitte aktivieren Sie Javascript

Frank Schmidt versuchte am Ende dieses auch für ihn so schwierigen Jahres, Zuversicht auszustrahlen. Er sei überzeugt, dass der 1. FC Heidenheim eine Chance auf den Verbleib in der Fußball-Bundesliga habe - wenn der Club den Weg denn geschlossen weitergeht und die Mannschaft an sich glaubt. Nach der »kurzen, knackigen« Winterpause, so Schmidt, wolle der FCH in den verbleibenden zwei Hinrunden-Partien im Januar »die Weichen stellen« für eine bessere Rückrunde. Dann soll die Aufholjagd beginnen - im Rennen um mindestens ein viertes Bundesliga-Jahr in Serie auf der Ostalb.

Flut an Niederlagen und Gegentoren

Aufsteiger 1. FC Köln und Tabellenschlusslicht FSV Mainz 05 sind die ersten Gegner der Heidenheimer nach dem Jahreswechsel. »Wichtige Spiele, in denen wir Punkte holen können, vielleicht auch müssen«, sagte Mittelfeldmann Niklas Dorsch. Zunächst freue er sich aber, zumindest kurz »den Kopf frei zu kriegen, vielleicht irgendwo Sonne zu tanken und mit der Familie zusammen zu sein«.

Gegen die Bayern standen der FCH und Verteidiger Jonas Föhrenbach auf verlorenem Posten. Foto: Harry Langer/DPA

Kein Zweifel: Die vergangenen zwölf Monate haben bei den Heidenheimern Spuren hinterlassen. Nach der dramatischen Last-Minute-Rettung gegen die SV Elversberg in der Relegation in der Vorsaison gerieten sie auch in der neuen Spielzeit direkt ins Hintertreffen. Zehn Niederlagen stehen nach 15 Spieltagen bereits zu Buche. 34 Gegentore kassierten die Schwaben schon - und damit mehr als alle anderen Erstligisten. Das Ergebnis ist der 17. Tabellenplatz.

Mögliche Verstärkung in der Winterpause

»Wir müssen uns steigern. Wir sind nicht zufrieden mit dem Jahr«, sagte Coach Schmidt nach dem 0:4 (0:2) gegen den FC Bayern München am Sonntag. Das am Ende einen Tick zu hohe Resultat passte zur derzeitigen Situation des FCH.

Immerhin: Obwohl sie erst elf Punkte geholt haben, liegen die Heidenheimer nur einen Zähler hinter dem Relegationsrang und drei hinter Platz 15. Um die ebenfalls schwächelnde Konkurrenz zu überflügeln, soll in der Winterpause womöglich personell nachgerüstet werden - so weit es der finanzielle Rahmen eben zulässt. Am 2. Januar nehmen Schmidt und seine Heidenheimer das Training wieder auf - und einen neuen Anlauf Richtung rettendes Ufer.