Heidelberger Basketballer holen US-Profi Mikesell zurück

Die MLP Academics Heidelberg haben den US-Amerikaner Ryan Mikesell zurückgeholt und mit einem Vertrag bis zum Saisonende ausgestattet. Der Forward war in der vergangenen Spielzeit Topscorer des Basketball-Bundesligisten. Im Sommer wechselte er zu den Lions London, wo er zunächst von einer Rückenverletzung ausgebremst wurde.

»Neben viel sportlicher Qualität bringt er uns etwas, das uns dieses Jahr bisher extrem gefehlt hat: Leadership«, sagte Heidelbergs Sportlicher Leiter Alex Vogel in einer Clubmitteilung über Mikesell: »Ich bin optimistisch, dass Ryan unser Spiel, gerade in schwierigen Momenten, deutlich stabilisieren kann.«