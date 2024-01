Heidelberger Basketballer holen Freyer als Iisalo-Nachfolger

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der abstiegsbedrohte Basketball-Bundesligist MLP Academics Heidelberg hat Ingo Freyer als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 52 Jahre alte Ex-Nationalspieler folgt auf den freigestellten Joonas Iisalo und unterschrieb einen Vertrag bis zum Ende dieser Saison, wie der Tabellenletzte am Donnerstag bekanntgab. Bereits am Sonntag (17.00 Uhr) wird Freyer zum ersten Mal an der Seitenlinie stehen, wenn die Heidelberger bei den Löwen Braunschweig gefordert sein werden.

»Uns war es wichtig, in dieser Phase einen Trainer mit BBL-Erfahrung zu finden«, sagte der geschäftsführende Gesellschafter Matthias Lautenschläger. Zuletzt arbeitete Freyer in der Saison 2022/23 beim Syntainics MBC und verhinderte dort den Abstieg der Weißenfelser.

