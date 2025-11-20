Heidelberg: Bagger beschädigt Leitung – 40.000 Haushalte ohne Fernwärme

Bitte aktivieren Sie Javascript

Weil ein Bagger eine Transportleitung schwer beschädigt hat, sind in Heidelberg derzeit etwa 40.000 Haushalte nicht mehr mit Fernwärme versorgt. Im Laufe des Tages sollte die Leitung repariert werden, wie eine Sprecherin der Stadtwerke Heidelberg sagte. Auch Schwetzingen sei betroffen.

Der Vorfall ereignete sich bereits am Mittwoch, allerdings habe die Wärme da noch eine Weile vorgehalten. Inzwischen beginnen die Heizungen zu erkalten, sagte die Sprecherin. Die Stadtwerke empfehlen, Türen und Fenster geschlossen zu halten und sparsam mit warmem Wasser umzugehen.