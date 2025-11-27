Heckler & Koch schraubt Gewinn kräftig nach oben

Bitte aktivieren Sie Javascript

Angesichts steigender Rüstungsausgaben der Nato-Staaten hat der Waffenhersteller Heckler & Koch deutlich bessere Geschäfte gemacht. Wie H&K in Oberndorf mitteilte, stieg der Umsatz im dritten Quartal um 6 Prozent auf 279,1 Millionen Euro und der Nachsteuergewinn um fast 50 Prozent auf 25,4 Millionen. Die Firma sieht sich auch künftig gut aufgestellt, um die hohe Nachfrage bedienen zu können. Der Aufsichtsrat genehmigte zudem Investitionen von 85 Millionen Euro. H&K ist Deutschlands größter Fabrikant von Handfeuerwaffen, also von Sturmgewehren, Scharfschützen-Gewehren, Maschinengewehren, Pistolen und Granatwerfern.

Quartalsmeldung von Heckler & Koch