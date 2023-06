Aktuell Land

Heckler & Koch lädt zur Hauptversammlung

Der größte deutsche Hersteller von Handfeuerwaffen, Heckler & Koch aus dem Schwarzwald, lädt am Dienstag (10 Uhr) seine Aktionäre zur Hauptversammlung. In der zu einem Veranstaltungszentrum umgebauten ehemaligen Pulverfabrik in Rottweil wird Konzernchef Jens Bodo Koch vor den Anteilseignern über das vergangene Jahr berichten und einen Blick nach vorne wagen.