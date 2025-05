Hecking vor Abstiegsduell: »Es darf keine Last sein«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mit einer Mischung aus Vorfreude und Zuversicht blickt Trainer Dieter Hecking auf das womöglich entscheidende Spiel um den Klassenverbleib für den VfL Bochum in der Fußball-Bundesliga. »Ich bin nicht tiefenentspannt, aber ich habe eine innere Ruhe. Die möchte ich aufs Team übertragen«, sagte Hecking vor dem Duell beim 1. FC Heidenheim am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN).

»Ich freue mich sehr auf das Spiel, das gibt mir einen Kick. Wir alle - auch ich - müssen über uns hinauswachsen«, ergänzte der 60-Jährige: »Wir haben Lust auf das Spiel, es darf keine Last sein.«

Der Druck ist groß: Eine Niederlage würde den Abstieg des Revierclubs besiegeln - doch daran will Hecking nicht denken. »In meinem Kopf ist nur der Gedanke, dass wir in Heidenheim gewinnen werden«, betonte der VfL-Coach. Die Mentalität seines Teams stimmt ihn optimistisch: »Die Mannschaft hat über Monate Charakter gezeigt. Sie lag am Boden, hat sich wieder aufgerichtet. Es ist egal, wer morgen bei uns spielt. Jeder Spieler wird alles versuchen.«

Hecking gibt einem Spieler Einsatzgarantie

Sicher gesetzt in der Startelf ist nach Gelb-Rot-Sperre Ibrahima Sissoko, verriet Hecking, der sich auch bereits mit möglichen Schlüsselszenarien beschäftigt. »Es kann ja wirklich so sein, dass es morgen in der 85. Minute 1:1 steht. Dann musst du schon überlegen im Sinne des Vereins, gehst du jetzt all-in?«, so Hecking. Die Entscheidung würde er im Fall der Fälle alleine treffen, betonte der Coach. »Das ist der Druck, den ich habe, wenn so eine Konstellation auftritt.«

Gegen die ebenfalls noch um den Ligaverbleib ringenden Heidenheimer, die aber in der Tabelle mit vier Punkten Vorsprung auf Bochum zwei Plätze besser positioniert sind, rechnet Hecking mit einem »Kampfspiel. Ich erwarte ein Spiel, in dem es darum geht, zu arbeiten und zu kämpfen. Ein fußballerisches Highlight wird es wohl eher nicht«, sagte der Trainer. Es gehe darum, wer weniger Fehler mache und die Fehler des Gegners am besten nutze.