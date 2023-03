Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei zahlreichen Haushalten in Villingen-Schwenningen (Schwarwald-Baar-Kreis) ist am Freitag das fließende Wasser ausgefallen. Grund ist laut Polizei ein Wasserrohrbruch im Ort. Zeugen berichteten der Deutschen-Presse-Agentur von einer überfluteten Straße. Wie viele Haushalte von dem Rohrbruch betroffen waren und ob das stürmische Wetter in Baden-Württemberg zu der Havarie führte, war unklar.