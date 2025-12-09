Hausbrand in Oftersheim sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr

Ein Brand in einem Wohnhaus in Ochtersheim hat zu einem großen Einsatz der Feuerwehr geführt. (Symbolbild)

Ein Brand eines Einfamilienhauses hat im Rhein-Neckar-Kreis in der Nacht zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Das Feuer sei beim Eintreffen der Einsatzkräfte in Oftersheim von einem Anbau auf das anliegende Wohnhaus übergesprungen, teilte die Feuerwehr mit.

Die fünf Hausbewohner konnten sich rechtzeitig ins Freie retten. Zwei von Ihnen wurden nach Polizeiangaben in ein Krankenhaus gebracht, verletzt wurde aber niemand. Der Schaden wurde auf etwa 150.000 Euro geschätzt. Die Brandursache war noch unklar. 87 Feuerwehrleute waren im Einsatz.