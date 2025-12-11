Hausbewohner nach Brand in Doppelhaushälfte schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Wohnhausbrand im Kreis Freudenstadt ist ein Hausbewohner schwer verletzt worden. Der Mann musste mit schweren Brandverletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden, wie die Polizei mitteilte. Die Brandursache sei noch unklar. Den Schaden bezifferte die Polizei auf einen sechsstelligen Betrag.

Bei dem Großeinsatz der Feuerwehr am Mittwochnachmittag mussten wegen eines brennenden Dachstuhls in einer Doppelhaushälfte in Loßburg auch angrenzende Häuser geräumt werden. Die Einsatzkräfte konnten das Übergreifen der Flammen auf das gesamte Gebäude nicht verhindern. Die Löscharbeiten konnten am späten Abend beendet werden. Die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen und mehr als 80 Einsatzkräften vor Ort.