Haus in Stuttgart brennt lichterloh – Zwei Verletzte

Feuerwehr bringt einen Hausbrand am Morgen unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten laufen. Unklar ist, was den Brand auslöste.

In Stuttgart hat es ein Feuer in einem Haus gegeben (Symbolbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/DPA
In Stuttgart hat es ein Feuer in einem Haus gegeben (Symbolbild)
Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/DPA

Ein Haus ist in Stuttgart in Flammen aufgegangen. Das Gebäude habe beim Eintreffen der Feuerwehr in Vollbrand gestanden, sagte ein Polizeisprecher. Nach ersten Erkenntnissen gab es zwei Verletzte. Mindestens ein Mensch sei wegen Atemreizungen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Feuerwehr hatte den Brand in dem Zweifamilienhaus am Morgen unter Kontrolle. Es fanden Nachlöscharbeiten statt. Was das Feuer auslöste, blieb vorerst unklar. Auch der Schaden war bisher nicht bekannt.

