Haus in Bisingen nach Feuer unbewohnbar - 200.000 Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

Kurz vor Silvester ist ein Haus im Zollernalbkreis wegen eines Feuers nicht mehr bewohnbar. Das Feuer sei am Dienstagabend aus bislang unklaren Gründen im Obergeschoss ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Die Bewohner retteten sich noch rechtzeitig und unverletzt ins Freie. Kurz darauf habe sich der Brand auf andere Zimmer ausgebreitet.

Die Einsatzkräfte löschten das Feuer in Bisingen. Die Bewohner seien vorerst in einer Notunterkunft untergebracht. Der entstandene Schaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt. (dpa)