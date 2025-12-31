Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Haus in Bisingen nach Feuer unbewohnbar - 200.000 Euro Schaden

In Bisingen im Zollernalbkreis bricht ein Feuer in einem Wohnhaus aus. Die Feuerwehr wird verständigt, bei ihrem Eintreffen brennen bereits mehrere Zimmer.

Feuerwehr Symbolbild
Die Einsatzkräfte bekämpften den Brand. (Symbolbild) Foto: Christoph Reichwein/DPA
Die Einsatzkräfte bekämpften den Brand. (Symbolbild)
Foto: Christoph Reichwein/DPA

Kurz vor Silvester ist ein Haus im Zollernalbkreis wegen eines Feuers nicht mehr bewohnbar. Das Feuer sei am Dienstagabend aus bislang unklaren Gründen im Obergeschoss ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Die Bewohner retteten sich noch rechtzeitig und unverletzt ins Freie. Kurz darauf habe sich der Brand auf andere Zimmer ausgebreitet. 

Die Einsatzkräfte löschten das Feuer in Bisingen. Die Bewohner seien vorerst in einer Notunterkunft untergebracht. Der entstandene Schaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt. (dpa)