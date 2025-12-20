Hauptbahnhof Stuttgart nach Evakuierung wieder freigegeben

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART. Der Stuttgarter Hauptbahnhof ist wegen eines verdächtigen Gepäckstücks evakuiert und am späten Samstagabend wieder freigegeben worden. »Der Einsatz ist abgeschlossen«, sagte ein Sprecher der Bundespolizei.

Zuvor war die Bundespolizei mit einem Großaufgebot im Einsatz, der Zugverkehr im oberen Teil des Bahnhofs wurde eingestellt. Der S-Bahn-Betrieb lief weiter. Es bestand jedoch zu keinem Zeitpunkt Gefahr für die Reisenden, wie es hieß.

Beamte hatten das Gepäckstück über vier Stunden untersucht. Dessen Inhalt wurde als nicht alltäglich, aber ungefährlich beschrieben. Worum es sich genau handelte, teilte die Polizei zunächst nicht mit.