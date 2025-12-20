Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Hauptbahnhof Stuttgart nach Evakuierung wieder freigegeben

Am Samstagabend räumt die Polizei den Stuttgarter Hauptbahnhof wegen eines auffälligen Gepäckstücks. Der Zugverkehr wird zwischenzeitlich eingestellt, dann kommt die Entwarnung.. Der Zugverkehr ist eingestellt.

Der Zugverkehr in Stuttgarter ruht vorsichtshalber, der Bahnhof ist abgesperrt. Foto: Enrique Kaczor/DPA
Der Zugverkehr in Stuttgarter ruht vorsichtshalber, der Bahnhof ist abgesperrt.
Foto: Enrique Kaczor/DPA

STUTTGART.  Der Stuttgarter Hauptbahnhof ist wegen eines verdächtigen Gepäckstücks evakuiert und am späten Samstagabend wieder freigegeben worden. »Der Einsatz ist abgeschlossen«, sagte ein Sprecher der Bundespolizei.

Zuvor war die Bundespolizei mit einem Großaufgebot im Einsatz, der Zugverkehr im oberen Teil des Bahnhofs wurde eingestellt. Der S-Bahn-Betrieb lief weiter. Es bestand jedoch zu keinem Zeitpunkt Gefahr für die Reisenden, wie es hieß.

Beamte hatten das Gepäckstück über vier Stunden untersucht. Dessen Inhalt wurde als nicht alltäglich, aber ungefährlich beschrieben. Worum es sich genau handelte, teilte die Polizei zunächst nicht mit.