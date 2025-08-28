Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Handwerk legt zu - Mehr Azubis in Baden-Württemberg

Der Handwerkstag meldet Zuwächse bei Auszubildenden. Doch er warnt: Ohne bessere Förderung und Berufsorientierung bleibt der Trend wackelig.

Auszubildender im Metall-Handwerk
Mehr Azubis im Südwest-Handwerk. (Archivbild) Foto: Felix Kästle/DPA
Das Handwerk in Baden-Württemberg verzeichnet einen Zuwachs bei neuen Auszubildenden. Mit 16.326 neuen Lehrverträgen gab es im Land ein leichtes Plus von 0,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie Handwerkskammer-Präsident Rainer Reichhold in Stuttgart mitteilte. 

Im Mehrjahresvergleich sieht der Baden-Württembergische Handwerkstag Zuwächse. Aber es bleibt aus seiner Sicht schwierig, genügend junge Menschen zu erreichen. Berufsorientierung, Übergänge und individuelle Förderung müssten deutlich gestärkt werden. Die hohe Übernahmequote im Handwerk – zuletzt mit 79 Prozent auf Rekordniveau – und eine konkurrenzfähige Vergütung machten die duale Ausbildung attraktiv.

