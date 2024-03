Aktuell Land

Handgranate in Garten gefunden

Eine Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg hat ein Mann auf seinem Grundstück gefunden. Bei Gartenarbeiten in Heidenheim an der Brenz entdeckte der 53-Jährige den gefährlichen Gegenstand und verständigte die Polizei, wie die Beamten am Montag mitteilten. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst barg am Freitagmittag schließlich die französische Granate.