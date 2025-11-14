Handgemenge um Handy endet mit versuchtem Totschlag

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Mann soll in Heidelberg versucht haben, einem 31-Jährigen das Handy zu entreißen und ihn mit einem scharfen Gegenstand verletzt haben. Der 33 Jahre alte Verdächtige sitzt wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Er sei kurz nach der Tat am Mittwoch festgenommen worden.

Der Verdächtige sei mit dem Opfer zunächst in ein Handgemenge geraten. Er soll gedroht haben, den 31-Jährigen umzubringen. Das Opfer habe sich entfernt, der Verdächtige sei wiedergekommen und habe den Mann mit einem bislang unbekannten scharfen Gegenstand an der Schläfe verletzt. Als der 31-Jährige sich zur Flucht abwandte, habe der Verdächtige ihn von hinten angegriffen. Der 31-Jährige wurde notoperiert.