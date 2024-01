Handballer Rubin vor Wechsel von Wetzlar nach Stuttgart

Lenny Rubin (M) setzt sich am Kreis gegen Kiels Patrick Wiencek (l) durch.

»Wir wussten, dass er bei vielen Clubs auf dem Wunschzettel stand, weil er sich hier in Wetzlar zu einem tollen Spieler entwickelt hat. Es gibt aber eben Clubs in Großstädten, die haben andere wirtschaftliche Möglichkeiten als wir hier«, sagte HSG-Geschäftsführer Björn Seipp. Nach einem Bericht der »Stuttgarter Nachrichten« hat sich Rubin entschlossen, dem Bundesliga-Rivalen aus Stuttgart anzuschließen.

Die Schweizer Nationalmannschaft spielt zum Auftakt der EM an diesem Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Dyn) in Düsseldorf gegen die deutsche Auswahl. Rubin erzielte in 192 Pflichtspielen für Wetzlar 753 Tore.

Mitteilung HSG Wetzlar