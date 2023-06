Aktuell Land

Handball-Trainer Abt löst Vertrag mit Ludwigshafen auf

Trainer Michel Abt hat seinen Vertrag mit den Eulen Ludwigshafen vorzeitig aufgelöst. Dies teilte der Handball-Zweitligist am Montag mit. In einem offenen Brief begründete er den Schritt mit der »großen Arbeitsbelastung in zwei fordernden Berufen«. Neben dem Job als Zweitligatrainer arbeitet Abt noch als Lehrer. Beide Tätigkeiten hätten es verdient, »dass ich mich diesen mit 100 Prozent widme«, schrieb er. Leider habe er feststellen müssen, dass er den »Anspruch an das Traineramt, so wie ich es verstehe, im Moment nicht mehr gerecht werden« könne.