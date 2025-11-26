Handball-Frauen starten gegen Island in die Heim-WM

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die deutschen Handballerinnen streben gegen Island einen siegreichen Start in die Heim-WM an. Das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch geht als Favorit in die Partie am Mittwoch (18.00 Uhr/Sporteurope.TV) in Stuttgart. Weitere Vorrundengegner der DHB-Auswahl in der Gruppe C sind Uruguay und Serbien. Die besten drei Teams erreichen die Hauptrunde.

Deutschland hofft bei dem Heimturnier auf das Ende einer sportlichen Durststrecke. Die bisher letzte WM-Medaille gab es 2007 mit Bronze. Letztmals im Halbfinale eines großen Turniers stand die DHB-Auswahl bei der EM 2008, die sie als Vierter beendete.