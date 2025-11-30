Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Handball-Frauen gegen Serbien vor erstem WM-Härtetest

Zum Abschluss der WM-Vorrunde treffen die deutschen Handballerinnen auf Serbien. Im Duell mit dem ebenfalls noch ungeschlagenen Rivalen geht es um mehr als nur den Gruppensieg.

Uruguay - Deutschland
Die deutschen Handballerinnen wollen auch nach dem letzten WM-Vorrundenspiel gegen Serbien jubeln. Foto: Marijan Murat/DPA
Die deutschen Handballerinnen wollen auch nach dem letzten WM-Vorrundenspiel gegen Serbien jubeln.
Foto: Marijan Murat/DPA

Die deutschen Handballerinnen streben im letzten Vorrundenspiel bei der Heim-WM gegen Serbien den dritten Sieg an. In der Partie am Sonntag (18.00 Uhr/Sporteurope.TV) in Stuttgart wartet auf die DHB-Auswahl die bisher schwierigste Aufgabe. Serbien ist wie Deutschland bisher ungeschlagen. 

Im direkten Duell geht es nicht nur um den Gruppensieg, sondern auch um eine bestmögliche Ausgangsposition für die Hauptrunde in Dortmund. Die Punkte aus dem Spiel gegen Serbien werden aufgrund der Konstellation definitiv in die zweite Turnierphase mitgenommen. Offen ist der Einsatz von Rückraum-Ass Emily Vogel, die wegen einer Erkältung schon zuletzt gegen Uruguay fehlte.

© dpa-infocom, dpa:251130-930-359715/1