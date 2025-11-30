Handball-Frauen gegen Serbien vor erstem WM-Härtetest

Die deutschen Handballerinnen wollen auch nach dem letzten WM-Vorrundenspiel gegen Serbien jubeln.

Die deutschen Handballerinnen streben im letzten Vorrundenspiel bei der Heim-WM gegen Serbien den dritten Sieg an. In der Partie am Sonntag (18.00 Uhr/Sporteurope.TV) in Stuttgart wartet auf die DHB-Auswahl die bisher schwierigste Aufgabe. Serbien ist wie Deutschland bisher ungeschlagen.

Im direkten Duell geht es nicht nur um den Gruppensieg, sondern auch um eine bestmögliche Ausgangsposition für die Hauptrunde in Dortmund. Die Punkte aus dem Spiel gegen Serbien werden aufgrund der Konstellation definitiv in die zweite Turnierphase mitgenommen. Offen ist der Einsatz von Rückraum-Ass Emily Vogel, die wegen einer Erkältung schon zuletzt gegen Uruguay fehlte.