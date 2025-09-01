Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Hamster ohne Futter und Trinken ausgesetzt

Ein Hamster wird neben einer Bushaltestelle ausgesetzt und tagelang sich selbst überlassen. Warum der Tierarzt keine andere Wahl hatte, als ihn einzuschläfern.

Tagelang musste ein ausgesetzter Hamster ohne Futter und Wasser an einer Bushaltestelle in Rastatt ausharren. Das Tier sei mitsamt seinem Käfig dort wahrscheinlich schon mindestens zwei Tage gestanden, teilte die Polizei mit. Es sei zusätzlich schon seit einiger Zeit vernachlässigt worden. Der Hamster wurde nach dem Notruf eines Mannes zu einem Tierarzt gebracht. Dort gab es die traurige Nachricht: Weil das Tier von vielen Milben und Maden befallen war, musste es eingeschläfert werden. Zeugen werden nun gesucht.

