Hamster ohne Futter und Trinken ausgesetzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Tagelang musste ein ausgesetzter Hamster ohne Futter und Wasser an einer Bushaltestelle in Rastatt ausharren. Das Tier sei mitsamt seinem Käfig dort wahrscheinlich schon mindestens zwei Tage gestanden, teilte die Polizei mit. Es sei zusätzlich schon seit einiger Zeit vernachlässigt worden. Der Hamster wurde nach dem Notruf eines Mannes zu einem Tierarzt gebracht. Dort gab es die traurige Nachricht: Weil das Tier von vielen Milben und Maden befallen war, musste es eingeschläfert werden. Zeugen werden nun gesucht.