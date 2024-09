Halmich vor Raab-Boxkampf: Er setzt auf Überraschungseffekt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ex-Boxweltmeisterin Regina Halmich blickt mit Respekt auf ihren dritten Boxkampf gegen Stefan Raab. »Der größte Fehler wäre, ihn zu unterschätzen«, sagte die 47-Jährige aus Karlsruhe im Interview mit dem Rundfunksender Hit Radio FFH. »Der hat sich intensiv vorbereitet, hatte mehrere Trainer, hat fast täglich trainiert«, so die ehemalige Profiboxerin weiter über den 57-Jährigen. Halmich habe keine Ahnung, wie Raab sich ihr präsentieren werde. »Der setzt auf diesen Überraschungseffekt.«

Raab hatte sich in verschiedenen Videos in sozialen Medien als nicht fit und außer Form inszeniert. »Ich glaube, wir werden eine ganz große Überraschung erleben und ich bin auf alles vorbereitet«, sagte die Ex-Weltmeisterin.

Es ist bereits der dritte Kampf der beiden, nach Duellen in den Jahren 2001 und 2007, die Halmich beide gewann. Beim ersten Duell brach sie Raab sogar unabsichtlich die Nase. Der Entertainer Raab, der sich seit 2015 aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, kehrt mit dem Boxkampf ins Rampenlicht zurück. »Er hat einen ganz, ganz schwierigen Weg gewählt, für sein Comeback!«, sagte Halmich.

Auch sie selbst bereitete sich intensiv vor. Vor 17 Jahren hatte Halmich ihre Boxkarriere laut dem Interview beendet. »Das ist ein Unterschied, ob man als Weltmeisterin in den Ring steigt oder eben jetzt als Privatperson«, sagte Halmich. In der Vorbereitung habe sie sich von ihrem ehemaligen Trainer Thorsten Schmitz testen lassen: »Nach langem Hin und Her hat er gesagt: Wow, du bist schon noch fit und da ist ganz vieles da. Wir machen es.«