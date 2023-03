Aktuell Land

Halle in Industriegebiet brennt erneut: Rauchsäule

In einem Industriegebiet in Mannheim ist eine Halle nach einer knappen Woche erneut in Brand geraten. Dabei hatte sich am Freitag eine hohe Rauchsäule entwickelt. Nach vorläufigen Erkenntnissen der Polizei wurden Menschen nicht verletzt. Das Feuer brach gegen Nachmittag aus. Gegen Abend schien die Feuerwehr den Brand in den Griff zu bekommen. Die Rauchsäule wurde kleiner, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Bewohner in den nahen Ortschaften wurden vor Geruchsbelästigung durch Rauchgase gewarnt.