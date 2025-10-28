Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Halbe Million Euro Schaden nach Doppelhausbrand

In Ebersbach wird an einer Doppelhaushälfte gearbeitet, unter anderem mit einem Flammbrenner. Das hat schwere Folgen.

In Ebersbach ist es zwischen zwei Doppelhaushälften zu einem Schwelbrand gekommen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/DPA
Einen Schaden von rund einer halben Million Euro hat ein Brand an einem Doppelhaus in Ebersbach (Kreis Göppingen) verursacht. Polizeiangaben zufolge waren die Häuser derzeit nicht mehr bewohnbar. Ob oder wann die Bewohner wieder einziehen können, konnte ein Sprecher zunächst nicht sagen.

Am Montag hatte sich die Isolierung zwischen den beiden Haushälften entzündet. Laut Polizei hatten am Wochenende Arbeiten an einer Haushälfte stattgefunden, bei denen wohl ein Flammbrenner eingesetzt wurde.

