Halbe Million Euro Schaden bei Wohnungsbrand im Ortenaukreis

Die Feuerwehr rückte am Nachmittag zu einem Brand im Ortenaukreis mit einem Schwerverletzten aus. (Symbolbild)

Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus im Ortenaukreis ist nach ersten Schätzungen der Polizei ein Schaden von rund 500.000 Euro entstanden. Das Wohnhaus in Neuried war nach dem Brand zunächst unbewohnbar, wie die Polizei mitteilte.

Der Brand war am Nachmittag in der Wohnung eines 70-jährigen Bewohners ausgebrochen, kurz darauf stand das gesamte Erdgeschoss in Vollbrand. Entgegen ersten Mitteilungen wurde der 70-Jährige bei dem Brand leicht verletzt. Die Polizei hatte zunächst von schweren Verletzungen gesprochen.

Die insgesamt sieben Bewohner konnten das Gebäude den Angaben nach selbst verlassen. Sie kamen laut Polizei nach dem Brand in der Nachbarschaft unter. Die Brandursache war den Angaben nach zunächst unklar, die Polizei nahm die Ermittlungen auf.