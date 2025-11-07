Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Hakenkreuz-Schmierereien in Leonberg

Bahnhofsunterführung, Fußgängerbrücke, Treppen: Gleich an mehreren Stellen tauchen Hakenkreuze auf. Die Polizei sucht Hinweise auf die Täter.

Blaulicht
Rechtsradikale Schmierereien sind in Leonberg entdeckt worden. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/DPA
Rechtsradikale Schmierereien sind in Leonberg entdeckt worden. (Symbolbild)
Foto: Julian Stratenschulte/DPA

Unbekannte haben in Leonberg (Kreis Böblingen) Hakenkreuze und weitere rechtsradikale Symbole an Fußwege geschmiert. Die Täter hätten dazu einen schwarzen Permanentmarker benutzt, wie eine Polizeisprecherin sagte. 

Die Schmierereien hinterließen sie am Mittwoch in kurzer Entfernung an der Bahnhofsunterführung, im Bereich einer Fußgängerbrücke und an in der Nähe befindlichen Treppen. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet um Hinweise.

© dpa-infocom, dpa:251107-930-262982/1