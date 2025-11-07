Hakenkreuz-Schmierereien in Leonberg

Bitte aktivieren Sie Javascript

Unbekannte haben in Leonberg (Kreis Böblingen) Hakenkreuze und weitere rechtsradikale Symbole an Fußwege geschmiert. Die Täter hätten dazu einen schwarzen Permanentmarker benutzt, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Die Schmierereien hinterließen sie am Mittwoch in kurzer Entfernung an der Bahnhofsunterführung, im Bereich einer Fußgängerbrücke und an in der Nähe befindlichen Treppen. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet um Hinweise.