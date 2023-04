Aktuell Land

Hagel: Land sollte mit Bayern gegen Wahlrechtsreform klagen

CDU-Fraktionschef Manuel Hagel hat die Wahlrechtsreform der Bundesregierung scharf kritisiert und würde sich wünschen, dass das Land dagegen klagt. »Eine Landtagsfraktion kann nicht vor dem Bundesverfassungsgericht klagen. Landesregierungen können das«, sagte Hagel der Deutschen Presse-Agentur. Dafür müsste die CDU aber den grünen Koalitionspartner mit ins Boot holen - die Grünen könnte das in die Bredouille bringen, denn sie sitzen im Bund in der Ampel-Regierung und sind somit an der Reform beteiligt.