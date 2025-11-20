Haftbefehl nach Drohung gegen Flüchtlingsheim in Ellwangen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der damit gedroht hatte, in der Landeserstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete in Ellwangen möglichst viele Ausländer umzubringen. Es handele sich um einen 26-Jährigen aus Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall), wie Polizei und Staatsanwaltschaft weiter berichteten. In seiner Wohnung wurden demzufolge fünf Schusswaffen, mehrere Messer und eine größere Anzahl an Munition sichergestellt. Der Verdächtige habe einen Jagdschein gehabt und die Waffen legal besessen. Inzwischen sei Haftbefehl gegen den Deutschen erlassen worden, hieß es weiter. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft.