Höler-Traumtor verhindert Dortmunder Sieg in Freiburg

Die turbulenten Tage von Borussia Dortmund gehen weiter. Durch ein 1:1 (1:0) beim SC Freiburg verpasste der BVB die erhoffte Reaktion auf die jüngste Blamage in der Champions League und auch den möglichen Sprung auf Tabellenplatz zwei in der Fußball-Bundesliga.

Ramy Bensebaini traf in der 31. Minute für den BVB, der seinen achten Pflichtspielsieg in Serie gegen Lieblingsgegner Freiburg in der Schlussphase aber noch verpasste. Nach einer Roten Karte gegen Jobe Bellingham wegen einer Notbremse (53.) mussten die Dortmunder lange in Unterzahl spielen, eine Viertelstunde vor dem Ende traf Freiburgs Lucas Höler traumhaft zum 1:1.

Das blamable 2:2 gegen den norwegischen Underdog FK Bodö/Glimt in der Königsklasse und die öffentliche Kritik von Abwehrchef Nico Schlotterbeck an seinen Mitspielern hatten beim BVB unter der Woche für Unruhe gesorgt. Das Remis im Breisgau dürfte nicht gerade dazu beitragen, dass sich die Stimmung beim achtmaligen Meister und Trainer Niko Kovac vor dem brisanten Borussen-Duell mit Mönchengladbach am kommenden Freitag wieder verbessert.

Couto macht ordentlich Dampf

Die Dortmunder, denen unter anderem die angeschlagenen Waldemar Anton, Julian Brandt und Aaron Anselmino fehlten, begannen couragiert und hatten im ersten Durchgang mehr vom Spiel. Besonders Yan Couto schob über die rechte Seite immer wieder an und suchte mit seinen Flanken vor allem Torjäger Serhou Guirassy, der mit Fabio Silva diesmal eine Doppelspitze bildete. In der zehnten Minute zeigte Couto eine Spur zu viel Einsatz, schubste Gegenspieler Johan Manzambi über die Werbebande und sah dafür die Gelbe Karte.

Im Nachsetzen: Ramy Bensebaini überwindet Noah Atubolu (r.). Foto: Tom Weller/DPA Im Nachsetzen: Ramy Bensebaini überwindet Noah Atubolu (r.). Foto: Tom Weller/DPA

Guirassy ließ in der 5. und 17. Minute erste Chancen für den BVB per Kopf liegen. Dann zeigte Guineas Nationalstürmer eine feine Kombination mit Carney Chukwuemeka, an deren Ende der Engländer nur den linken Pfosten traf (21.). Eine weitere hohe Hereingabe von Couto, diesmal per Freistoß, führte zum 1:0 für die Gäste. Bensebaini versenkte den Ball aus kurzer Distanz im Nachsetzen im Freiburger Gehäuse und belohnte den BVB für die gute erste halbe Stunde.

Der Sport-Club, dem der angeschlagene Philipp Lienhart und Niklas Beste wegen eines Infekts fehlten, war offensiv vor 34.700 Zuschauern lange harmlos. In der Schlussphase des ersten Durchgangs kam er aber doch noch zu zwei guten Chancen durch Yuito Suzuki (39.) und Kapitän Christian Günter (45.).

Rote Karte verändert das Spiel

Die zweite Halbzeit hatte kaum begonnen, da schwächten sich die Dortmunder selbst. Torhüter Gregor Kobel spielte einen viel zu riskanten Pass auf Bellingham, der foulte Philipp Treu und musste dafür mit Rot vom Platz. Den fälligen Freistoß zirkelte Freiburgs Günter flach links am Tor vorbei (55.).

Sah für eine Notbremse die Rote Karte: Dortmunds Jobe Bellingham (M.). Foto: Tom Weller/DPA Sah für eine Notbremse die Rote Karte: Dortmunds Jobe Bellingham (M.). Foto: Tom Weller/DPA

BVB-Trainer Kovac reagierte, brachte Pascal Groß für Silva und versuchte so, seine nun natürlich zunehmend geforderte Defensive zu stärken. Es war ein komplett anderes Spiel als noch im ersten Durchgang, Freiburg in Überzahl war deutlich mehr am Ball und am Drücker. Kobel parierte gegen Treu (69.) und lenkte einen Schuss von Suzuki an die Latte (73.). Bei Hölers sehenswertem Seitfallzieher war er aber machtlos, vom Innenpfosten flog die Kugel ins Netz.

In der Schlussphase hatte Dortmund sogar noch Glück, als ein Treffer von Freiburgs Igor Matanovic (86.) wegen einer Abseitsposition in der Entstehung nicht zählte.