Höchste Altersrenten für Männer im Südwesten

Männer in Baden-Württemberg erhalten im bundesweiten Vergleich die höchsten Altersbezüge. Die durchschnittliche Altersrente mit mindestens 35 Versicherungsjahren lag im vergangenen Jahr 2024 bei rund 2.013 Euro brutto, wie die Deutsche Rentenversicherung Bund in Berlin mitteilte.

Der Südwesten sei insgesamt ein wirtschaftsstarkes Bundesland mit einem entsprechenden Lohn- und Gehaltsniveau. Dies mache sich auch bei der Rente bemerkbar, hieß es. In Nordrhein-Westfalen erhielten die Männer rund 2.005 Euro brutto.

Im Bundesdurchschnitt liegt die Altersrente nach mindestens 35 Versicherungsjahren für Männer bei 1.892 Euro brutto und für Frauen bei 1.459 Euro brutto. Frauen erhalten im Südwesten der Mitteilung zufolge 1.427 Euro brutto im Monat. Insgesamt beziehen im Land 2,2 Millionen Menschen eine Altersrente.

