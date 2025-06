Häuser wegen brennender Gasflasche evakuiert

Menschen in Lichtenstein können nach dem Abtransport einer kaputten Gasflasche wieder in ihre Wohnungen. (Archivbild)

Wegen einer brennenden Gasflasche hat die Polizei in Lichtenstein (Landkreis Reutlingen) über Stunden einige Häuser evakuiert. Am Abend hob sie die Sperrung der Holzelfinger Steige wieder auf, wie das Präsidium über den Kurznachrichtendienst X informierte. »Die Bewohner können in ihre Häuser zurück.«

Am Vormittag war aus zunächst unbekannten Gründen Gas aus dem Behälter ausgetreten. Das ausströmende Gas fing nach Angaben der Polizei Feuer. Im Umkreis von etwa 200 Metern seien Gebäude geräumt und Straßen gesperrt worden. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet.

Zunächst hatte die Feuerwehr die Flasche gelöscht, wie die Polizei mitteilte. Im Anschluss wurde sie demzufolge so weit heruntergekühlt, dass sie gefahrlos zu einem nahegelegenen Schotterwerk gebracht werden konnte.