Hähnchenschenkel als Waffe - Mann vor Gericht

Ein 42-Jähriger steht in Freiburg wegen schwerer Körperverletzung vor Gericht. (Archivbild)

Nach Angriffen auf mehrere Menschen steht ein 42-jähriger Mann von Dienstag (9.00 Uhr) an in Freiburg vor Gericht. Er soll in einer Auseinandersetzung einen bereits bewusstlosen Mann mit einem tiefgefrorenen Hähnchenschenkel ins Gesicht und gegen den Kopf geschlagen haben, wie die Anklagebehörde berichtete. Einem anderen Mann soll er einen Teil des Ohres abgebissen haben.

Dem Beschuldigten wird unter anderem schwere Körperverletzung vorgeworfen. Neben den beiden Männern soll er auch zwei Frauen angegriffen haben - unter ihnen war eine Mitbewohnerin. Der Angeklagte sitzt in Untersuchungshaft. Der Prozess vor dem Landgericht soll bis Ende Januar laufen.