Häftling nach Klinikbesuch seit Tagen auf der Flucht

Ein Strafgefangener ist Tage nach seiner Flucht in Ravensburg weiter auf freiem Fuß. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der bei einem Klinikbesuch in Ravensburg entflohene Häftling ist weiter auf der Flucht. Der 39-Jährige war am Freitag im Zuge einer Krankenhaus-Behandlung zu Fuß geflohen. Angaben dazu, wo sich der Mann aufhalten könnte und wie ihm die Flucht gelingen konnte, machte die Polizei zunächst nicht. Der Mann gilt demnach nicht als gewalttätig.

Nach dpa-Informationen entkam der Mann seinen Bewachern auf dem Rückweg aus der Klinik zum Gefangenentransporter. Eine sofort eingeleitete Fahndung, bei der gleichfalls ein Hubschrauber im Einsatz war, blieb zunächst erfolglos.

Der Geflüchtete sei bislang hauptsächlich wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten. Im Allgemeinen sind damit Straftaten gegen fremdes Eigentum wie beispielsweise Diebstahl gemeint. Dafür und auch wegen Sachbeschädigung sei der Mann verurteilt worden, hieß es in informierten Kreisen weiter.