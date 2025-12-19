Gut gelaunte Hoffenheimer vor VfB-Spiel: »Der Schmäh rennt«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Wer geht als Nummer eins in Baden-Württemberg in die Bundesliga-Winterpause? Die TSG 1899 Hoffenheim strotzt vor dem Duell beim Landesrivalen VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr/Sky) nur so vor Selbstvertrauen und Spielstärke. Trainer Christian Ilzer will aber nicht nur auf die bemerkenswerte Entwicklung der Kraichgauer bauen.

»Das Wichtigere ist, dass wir uns erinnern, wie intensiv wir über diesen Herbst immer wieder über unseren eigenen Schmerz gehen mussten, um dann erfolgreich zu sein. Wie mutig wir dabei auch waren, unsere eigenen Grenzen nach oben zu schieben«, sagte der Österreicher. »Diese Punkte müssen wir morgen noch mal abrufen.«

Von den letzten acht Partien hat Ilzers Team sechs gewonnen und nur das letzte Gastspiel in Dortmund verloren. So fordert die TSG als Tabellenfünfter mit einem Punkt Vorsprung vor dem VfB den Konkurrenten um einen Europacup-Platz.

Hoffenheim mit »unglaublichen Laufumfängen«

Sein VfB-Kollege Sebastian Hoeneß, von 2020 bis 2022 Chefcoach in Hoffenheim, lobte den »konsequenten Umbruch« beim Gegner. »Eine sehr klare, sehr stabile Mannschaft« habe die TSG, mit »unglaublichen Laufumfängen«. Die Hoffenheimer stehen mir ihrer Gesamt-Laufdistanz von 1727,8 Kilometern in den bisherigen Spielen an der Spitze der Liga.

»Da kommt eine Mannschaft, die richtig gut unterwegs ist, die schnell nach vorn spielen möchte, vertikal angelegt ist. Aber auch mal in der Lage ist zu zocken«, warnte Hoeneß.

Ilzer hofft auf einen »würdiger Abschluss gegen einen extrem attraktiven Gegner auf Augenhöhe. Das zeigt schon mal, dass wir eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen haben. Das wollen wir in Stuttgart noch mal unter Beweis stellen«.

»Der Schmäh rennt«

Verzichten muss Hoffenheim auf Flügelflitzer Bazoumana Touré, der mit der Elfenbeinküste zum Afrika Cup reist. Angesichts seines inzwischen starken Kaders, der sich vom 2. Januar an in einem Kurz-Trainingslager in Girona/Spanien auf das neue Fußballjahr vorbereitet, macht Ilzer das aber kein Kopfzerbrechen. Ohnehin sei die Stimmung »sehr, sehr gut. Spaß, Fokussiertheit und Konzentriertheit hält sich in einem sehr guten Gleichgewicht.« In Österreich, ergänzte der 48-Jährige schmunzelnd, würde man sagen, »dass der Schmäh rennt«.