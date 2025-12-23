Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Gummersbachs Pregler kommt vorzeitig zu Frisch Auf

Frisch Auf Göppingen hat die Verpflichtung von Ole Pregler vom VfL Gummersbach auf den 1. Januar vorgezogen. Dafür wechselt Göppingens Ludvig Hallbäck ebenfalls schon früher zum VfL.

Spielmacher Ludvig Hallbäck wechselt vorzeitig von Göppingen nach Gummersbach. (Archivbild) Foto: Tom Weller/DPA
Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen hat zwei für den kommenden Sommer vorgesehene Spielertransfers mit dem VfL Gummersbach vorgezogen. Spielmacher Ole Pregler kommt vorzeitig zum 1. Januar vom VfL nach Göppingen, dafür wechselt Frisch-Auf-Regisseur Ludvig Hallbäck zeitgleich zum Ligakonkurrenten nach Nordrhein-Westfalen. 

Über die weiteren Wechselmodalitäten hätten beide Clubs Stillschweigen vereinbart, teilte Frisch Auf mit. Eigentlich waren die Wechsel erst für die Zeit nach dem Saisonende geplant.

