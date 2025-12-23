Gummersbachs Pregler kommt vorzeitig zu Frisch Auf

Bitte aktivieren Sie Javascript

Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen hat zwei für den kommenden Sommer vorgesehene Spielertransfers mit dem VfL Gummersbach vorgezogen. Spielmacher Ole Pregler kommt vorzeitig zum 1. Januar vom VfL nach Göppingen, dafür wechselt Frisch-Auf-Regisseur Ludvig Hallbäck zeitgleich zum Ligakonkurrenten nach Nordrhein-Westfalen.

Über die weiteren Wechselmodalitäten hätten beide Clubs Stillschweigen vereinbart, teilte Frisch Auf mit. Eigentlich waren die Wechsel erst für die Zeit nach dem Saisonende geplant.