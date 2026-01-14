Gruppe soll Elfjährige mit Kopftuch angegriffen haben

In Schwäbisch Hall soll ein Trio auf ein Mädchen mit Kopftuch losgegangen sein. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

In Schwäbisch Hall sollen ein Mädchen mit Kopftuch und ihre Schwester von einer Gruppe Jugendlicher attackiert worden sein. Ob der Vorfall einen rassistisch motivierten Hintergrund hat, ist nach Angaben eines Polizeisprechers Teil der Ermittlungen.

Kopftuch als Anlass für Auseinandersetzung?

Eine Elfjährige mit Kopftuch soll sich Ende Dezember mit ihrer Schwester im Treppenhaus einer Einkaufspassage aufgehalten haben. Dort sollen beide von drei unbekannten Mädchen im Teenageralter angegangen, geschlagen und leicht verletzt worden sein. Während der Auseinandersetzung soll das Kopftuch auf dem Boden gelandet sein.

Ob es hinabrutschte oder von den mutmaßlichen Angreiferinnen heruntergezogen wurde, sei aber noch unklar, so ein Polizeisprecher. Die Angreiferinnen sollen in Begleitung von zwei ebenfalls unbekannten Jungen gewesen sein.

Eine Täterin soll dabei gefilmt haben

Der »Südwest Presse« teilte die mutmaßliche Geschädigte mit, die Täterinnen hätten sie direkt auf das Kopftuch angesprochen und es ihr heruntergezogen. Eine andere habe die Szene gefilmt. Ihre Schwester habe die Polizei gerufen.