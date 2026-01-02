Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Gruppe schießt in Sindelfingen Silvesterraketen auf Passanten und Polizei

In Sindelfingen haben Jugendliche in der Silvesternacht Raketen auf Passanten und Polizei abgefeuert. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

Silvesterfeuerwerk
Jugendliche haben Silvesterraketen auf Polizisten und Passanten geschossen. (Symbolbild) Foto: Roland Weihrauch/DPA
Jugendliche haben Silvesterraketen auf Polizisten und Passanten geschossen. (Symbolbild)
Foto: Roland Weihrauch/DPA

Eine Gruppe von 20 bis 30 Jugendlichen hat in Sindelfingen (Kreis Böblingen) Silvesterraketen auf Passanten und die Polizei geschossen. Die Beamten wurden in der Silvesternacht gleich mehrmals alarmiert, weil sich die Gruppe zwischen Wohngebäuden versammelte und Unbeteiligte sowie Einsatzkräfte zum Ziel nahm. Auch gegen Hausfassaden wurden die Raketen geschossen, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand. Ob Schäden entstanden, wird noch geprüft. Die Polizei sucht Zeugen und Geschädigte.

© dpa-infocom, dpa:260102-930-491490/1