Aktuell Land

Gruppe greift zwei Männer am Bahnhof an

Eine Gruppe aus 15 bis 30 Menschen hat am Bahnhof in Göppingen zwei 20 und 21 Jahre alte Männer geschlagen und getreten. Die beiden wurden bei dem Angriff am späten Sonntagabend leicht verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte.