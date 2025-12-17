Gruppe bedroht und verfolgt Jugendlichen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 17-Jähriger soll auf dem Nachhauseweg in Pforzheim von einer vierköpfigen Gruppe unter anderem mit einer Schreckschusswaffe bedroht und verfolgt worden sein. Bei dem Einsatz am Dienstag wurde Polizeiangaben zufolge auch eine Polizistin so schwer verletzt, dass sie ihren Dienst nicht fortsetzen konnte.

Ersten Erkenntnissen zufolge traf der Jugendliche auf Höhe einer Brücke auf das Quartett. Eine Person aus der Gruppe soll sich aggressiv gezeigt und ihm mit dem Tod gedroht haben – unter anderem mit einer Schreckschusswaffe. Der 17-Jährige soll deshalb mit Pfefferspray gesprüht haben und anschließend geflüchtet sein. Doch die Gruppe folgte ihm laut Polizei bis nach Hause, woraufhin der 17-Jährige das Spray erneut eingesetzt habe.

Quartett taucht später erneut auf – und gelangt in den Flur

Zwar verließ die Gruppe das Haus zunächst, tauchte jedoch den Angaben zufolge am Nachmittag erneut auf und gelangte auch in den Hausflur. Der Jugendliche alarmierte deshalb die Polizei. Mehrere Streifen fahndeten nach dem Quartett. Ein Verdächtiger wurde vorläufig festgenommen. Als sich der Mann wehrte, wurde die Polizistin verletzt und er selbst erlitt leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Der Rest der Gruppe flüchtete über einen Supermarktplatz. Nahe dem Ort der Festnahme fanden die Beamten die Schreckschusswaffe. Die Ermittler bitten Zeuginnen und Zeugen um Hinweise.