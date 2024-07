Gruppe attackiert Männer in Stuttgart - Messerstich in Bauch

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART. Eine fünfköpfige Gruppe soll einen 29-Jährigen in der Stuttgarter Innenstadt unvermittelt attackiert und einem Helfer mit einem Messer in den Bauch gestochen haben. Der 28-Jährige kam in der Nacht auf Sonntag in ein Krankenhaus, schwebte aber nach Polizeiangaben nicht in Lebensgefahr.

Wie die Beamten weiter mitteilten, war der 29-Jährige aus der Gruppe heraus ins Gesicht geschlagen worden, so dass er zu Boden stürzte. Als sein 28 Jahre alter Begleiter eingegriffen habe, sei auch er geschlagen worden. »Zudem wurde ihm ein Stich im Bauchbereich zugefügt«, heißt es im Polizeibericht. Die Gründe für den Angriff seien unklar.

Die Täter seien in Richtung Stadtgarten geflohen. Die Fahndung blieb zunächst erfolglos. (dpa)