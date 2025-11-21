Grundschülerin wird auf Schulweg von Bus erfasst und stirbt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Auf dem Heimweg aus der Schule ist ein kleines Mädchen in Ottersweier (Kreis Rastatt) von einem Schulbus überfahren worden. Die Grundschülerin sei an einem Kreisverkehr überrollt worden und noch am Ort gestorben, teilte die Polizei mit. Ob das Mädchen zuvor aus dem Bus ausgestiegen war, konnte die Polizei nicht sagen. Mehrere Schulkinder hätten in dem Bus gesessen - wieviele blieb ebenfalls zunächst offen.

Notfall-Krisen-Teams waren zur Betreuung der Betroffenen im Einsatz. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch völlig unklar. Ein Sachverständiger soll dies in einem Gutachten klären. Zum genauen Alter des Mädchens äußerte die Polizei sich nicht.