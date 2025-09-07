Großer Preis von Baden geht an Goliath

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Galopper-Weltstar Goliath ist vor 17.200 Zuschauern in Iffezheim der umjubelte Sieger im 155. Großen Preis von Baden. Der fünf Jahre alte Wallach setzte sich unter Clément Lecoeuvre in dem mit 300.000 Euro dotierten Rennen vor Dubai Honour und Jockey Tom Marquand durch. Die vier deutschen Starter waren chancenlos.

Goliath übernahm gleich nach dem Start die Führung und behauptete die Spitzenposition. Er wird in Paris von Francis-Henri Graffard trainiert und stammt aus der Zucht des Gestüts Schlenderhan in Bergheim bei Köln.

Goliath gelang bei seinem 16. Start der achte Sieg, damit hat er 50 Prozent seiner Rennen gewonnen. »Er ist wieder der Alte«, sagte Mitbesitzer Philip von Ullmann. »Er ist ideal geritten worden.« Im vergangenen Jahr hatte Goliath mit den King George VI and Queen Elizabeth Stakes eines der bekanntesten Rennen der Welt gewonnen.