Großeinsatz wegen Silo voll klimmender Holzspäne

Aufwendiger Einsatz: Eine Brandentwicklung in einem Silo für Holzspäne beschäftigt Feuerwehren im Landkreis Karlsruhe seit mehreren Stunden. Verletzte gebe es nicht, sagte der Sprecher des Kreisfeuerwehrverbands Landkreis Karlsruhe, Robert Redinger. Zwischen 80 und 100 Einsatzkräfte seien bei den langwierigen Löscharbeiten gefordert.

»Glutbollen« müssen gelöscht werden

»Die klimmenden Holzspäne im Silo müssen mühsam von Einsatztrupps unter Atemschutz abgelöscht und auseinandergezogen werden«, hieß es in einer Mitteilung der Feuerwehr. »Glutbollen müssen abgelöscht werden«, erklärte Redinger weiter. Ein Ende des Einsatzes an dem nach Silo sei bisher nicht absehbar. Dieses sei etwa 15 bis 20 Meter hoch.

Auch das Technische Hilfswerk und der Bauhof der Stadt unterstützen demnach die Brandbekämpfung, unter anderem mit Radladern. Zudem sei ein spezielles Saugfahrzeug eines Entsorgungsunternehmens angefordert worden, um das zu einem holzverarbeitenden Industriebetrieb gehörende Silo zu leeren.