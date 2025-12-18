Großeinsatz nach Unfall: 46-Jähriger stirbt auf Landstraße

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 46-Jähriger ist bei einem Autounfall auf der Landstraße 283 bei Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen) gestorben. Vier weitere Menschen wurden teils schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der 46-Jährige geriet ersten Erkenntnissen nach mit seinem Auto in den Gegenverkehr und prallte gegen eine Leitplanke. Anschließend stießen laut Polizei zwei Fahrzeuge mit dem Unfallauto zusammen.

Der 46-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Sein Beifahrer sowie die 56-jährige Fahrerin eines der entgegenkommenden Autos erlitten schwere Verletzungen und wurden in Kliniken gebracht. Eine weitere 51-jährige Fahrerin und ihr Kind wurden leicht verletzt und ebenfalls medizinisch betreut.

Ein Großaufgebot an Rettungskräften war laut Mitteilung im Einsatz, darunter ein Rettungshubschrauber. Die Landesstraße blieb bis in die späten Abendstunden voll gesperrt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Eine medizinische Ursache könne derzeit nicht ausgeschlossen werden, hieß es.