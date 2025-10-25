Großeinsatz in Stuttgart - Feuerwehrmann bei Brand verletzt

Mit rund 100 Einsatzkräften und drei Drehleitern war die Feuerwehr im Einsatz.

Ein Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart hat einen Großeinsatz mit drei Drehleitern und rund 100 Einsatzkräften der Feuerwehr ausgelöst. Bei den Löscharbeiten habe sich ein Feuerwehrmann verletzt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Bewohner seien nicht verletzt worden. Regen und die Wetterlage hätten den Rauch in weitere Gebäude gedrückt, die deswegen evakuiert worden seien, sagte der Sprecher. Mehrere Menschen seien zwar vom Rettungsdienst kurzzeitig betreut worden, aber unverletzt geblieben. Die Feuerwehr habe verhindern können, dass die Flammen auf angrenzende Gebäude übergriffen. Das Feuer sei inzwischen gelöscht, mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr seien jedoch noch für Nachlöscharbeiten vor Ort.

Die Polizei schätzte den Schaden nach Angaben eines Polizeisprechers auf etwa 250.000 Euro.