Großeinsatz bei Maccabi-Spiel »bisher recht störungsfrei«

Auch ohne konkrete Gefährdungserkenntnisse bereitete sich die Polizei intensiv auf die Partie vor.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Vorlauf zum Europa-League-Spiel des VfB Stuttgart gegen den israelischen Club Maccabi Tel Aviv ist laut Polizei recht störungsfrei verlaufen. In einem Biergarten hätten Fans Pyrotechnik gezündet, sie müssten mit einer Anzeige rechnen, sagte eine Sprecherin.

An ein israelisches Reisebüro in der Stadt seien Banner angebracht worden, darauf habe unter anderem »Nach Palästina umgesiedelt« und »Ab sofort geschlossen« gestanden. Zudem sei an verschiedenen Orten der Stadt der Slogan »Free Gaza« an Gebäude gesprüht worden. Man habe Ermittlungen eingeleitet unter anderem wegen Sachbeschädigung und Volksverhetzung.

Auch ohne konkrete Gefährdungserkenntnis hatten sich die Polizei und der VfB Stuttgart intensiv auf das Europa-League-Spiel gegen Israels Fußballclub vorbereitet.

Die Stuttgarter Beamten werden bei dem Großeinsatz von Einsatzkräften aus Baden-Württemberg und dem Bundesgebiet unterstützt. Die Vorweihnachtszeit und die geopolitische Situation rund um den Nahostkonflikt erforderten zusätzliche Aufmerksamkeit der Sicherheitsbehörden, hatte die Polizei mitgeteilt. Antisemitismus solle keinen Raum bekommen.