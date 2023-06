Aktuell Land

Großeinsatz an Schule in Murrhardt: Gefahrenlage unklar

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot an einer Schule in Murrhardt (Rems-Murr-Kreis) im Einsatz. Am Dienstagvormittag wurde dort ein Alarm ausgelöst, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Einsatzkräfte prüfen derzeit, ob das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum geräumt werden muss. Die Gefahrenlage sei unklar.